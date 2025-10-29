29 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Росгвардия задержала подозреваемых в ограблении маркетплейса в Екатеринбурге

Сотрудники Росгвардии сумели найти и задержать двух жителей Екатеринбурга, которые подозреваются в ограблении известного маркетплейса. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Победы, где двое молодых людей, угрожая расправой, похитили товар с пункта выдачи и убежали. О произошедшем сразу доложили. Найти злоумышленников удалось быстро - схожие по приметам парни стояли недалеко от места преступления. После задержания их передали сотрудникам полиции.

По данным городского УМВД, один из грабителей показал неоплаченный код заказа, затем перепрыгнул через прилавок и забрал рабочий ноутбук. Задержанными оказались ранее судимые местные жители 2002 и 2003 годов рождения.

Сейчас в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Грабеж".

"Этот случай накануне Дня образования вневедомственной охраны, который отмечается 29 октября, наглядно демонстрирует эффективность работы подразделения. На территории Свердловской области функционирует 32 филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Ежесуточно более 70 экипажей групп задержания обеспечивают безопасность граждан и объектов региона", - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что с начала года сотрудники подразделения осуществили свыше 20 тыс. выездов по сигналам тревожной сигнализации, пресекли более 2 тыс. правонарушений. По сообщениям от органов внутренних дел и по номеру 112 было выполнено более 4 тыс. выездов, в результате чего полиции переданы свыше 3,5 тыс. граждан.

Теги: Екатеринбург, Росгвардия, маркетплейс, ограбление, задержание


