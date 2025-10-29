Владимирская область продолжает помощь подшефному Кировскому (ДНР)

"На совещании с участием главы администрации Шахтёрского муниципального округа ДНР Александра Шатова обсудили поддержку подшефного города, проведённые с нашим участием работы в 2025 году и планы на 2026-й", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Он также отметил, что Кировское приходится восстанавливать не только от последствий атак ВСУ.

"Украинские власти забросили шахтёрский городок, десятки лет не обновлялась инфраструктура, не покупалась важнейшая техника и оборудование. Исправляем ситуацию", - подчеркнул Александр Авдеев.

В подшефный город выезжают специалисты из Владимирской области, проводят ремонты дорог, объектов ЖКХ, детсадов и других соцучреждений. В этом году капитально отремонтировано 7 крыш жилых домов, ещё 6 завершат в ноябре. Сверх плана на год будет осуществлен ремонт в котельной № 1.

Также в Кировском продолжаются серьезные проблемы с питьевой водой. Их решать также помогают власти Владимирской области.

Для обновления парка коммунальной техники только на этой неделе поставят в Кировский минитрактор с погрузчиком.

"Наши контакты не сводятся только к хозяйственным вопросам. Приняли на отдых 300 ребят из ДНР. Жители Кировского и ковровчане сошлись на любви к мотоспорту. Все под впечатлением от сентябрьского чемпионата по мотоболу. Владимирские творческие коллективы только в этом году четырежды приезжали в Кировское. Зрители в восторге. Областной театр кукол покажет детям новогодние спектакли", - отметил Александр Авдеев.

Губернатор также подчеркнул, что между с коллегами из ДНР выстроены хорошие, доверительные рабочие отношения.