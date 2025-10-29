Шумный сосед из Каменска-Уральского заплатит соседям с детьми 100 тысяч рублей

В Каменске-Уральском местный житель выплатит соседской семье 100 тыс. рублей компенсации морального вреда за постоянный шум. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что мужчина долгое время с утра и до позднего вечера громко включал музыку у себя в квартире. Единственный перерыв был два часа - с 13.00 до 15.00. Замужняя пара с двумя детьми, вынужденные слушать это ежедневно, заявила, что действия соседа приносят нравственные страдания всем членам семьи.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского изучил материалы дела и признал требования истцов обоснованными, частично их удовлетворив. С нарушителя тишины взыскали 25 тыс. рублей в пользу каждого члена семьи в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, с ответчика в доход государственного бюджета взыскана госпошлина в размере 3000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу. У сторон есть месяц на его обжалование в суде апелляционной инстанции.