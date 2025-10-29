Главы округов Тюменской области участвуют в Международном муниципальном форуме БРИКС

Главы округов Тюменской области участвуют в Международном муниципальном форуме БРИКС, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На полях форума работают глава Тюменского округа Ольга Зимина, глава Заводоуковского округа Светлана Касенова. В качестве спикера на тематической сессии "Проекты КРТ как импульс развития территорий и вызов для местной власти" выступил глава города Тюмени Максим Афанасьев.

"Полученная от экспертов и муниципалов-практиков информация станет основой для дальнейших управленческих решений на уровне округа, поможет избежать ошибок при планировании работы, направленной на развитие территории", - отметила глава тюменского округа Ольга Зимина.

По словам главы Заводоуковского округа Светланы Касенова, руководителям муниципалитетов очень важно мыслить масштабно, формировать насмотренность и находить нестандартные пути для решения вопросов местного значения.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. В программе — тематические сессии, круглые столы по кадровым вопросам, мастер-планированию, молодежному парламентаризму и эффективному партнерству бизнеса и власти в градостроительстве.