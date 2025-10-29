Россияне недоедают рыбы и морепродуктов - Путин

Россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. Обращаю внимание: в тех странах, где уровень достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается. У нас сейчас 24 кг на человека получается. Должно быть больше", - отметил глава государства.

"Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия располагает уникальными запасами биоресурсов, и очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку. Причём в приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене", - заключил Путин.

В июне этого года Федеральная антимонопольная служба объявила о планах проверить обоснованность роста цен на рыбу. Ведомство запросило данные в 37 рыбодобывающих компаниях, производящих горбушу, минтай, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь.

"В случае выявления роста средневзвешенной квартальной цены более чем на 5% рыбодобывающие компании должны представить обоснование причин изменения цен", - отметили в ФАС.