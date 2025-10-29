В Березниках судебные приставы приостановили работу одной из шахт

В Березниках судебные приставы приостановили работу одной из шахт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП.

В ходе проверки Ростехнадзора было установлено, что на одном из производственных участков, где осуществляется отбойка горной массы, используется тип крепления кровли, не обеспечивающий устойчивость горных выработок. В связи с этим, на всем пути обследования были выявлены обрушения, вывалы горных пород и трещины, разрушающие целики.

Ведение горных работ приостановлено на 30 суток.

Для исполнения решения суда сотрудникам органов принудительного исполнения пришлось спуститься под землю. Соблюдая все меры безопасности, судебные приставы проследовали к спорной горной выработке. За лентой "проход запрещен" работники ведомства зафиксировали отсутствие оборудования и производственных процессов. После составления акта о проведении исполнительных действий представителю предприятия были вручены процессуальные документы, в том числе, предупреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

Отметим, что основная деятельность рудника продолжится. Судебные приставы будут контролировать отсутствие работ только на указанном в исполнительном документе объекте.