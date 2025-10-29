29 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ не будет менять цель по инфляции в 4%

Центральный банк России не намерен снижать цель по инфляции, установленную более десяти лет назад. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Действительно, таргет установлен достаточно давно (4%, не пересматривалась с 2014 года – прим. ред.). И мы страна с наиболее высоким таргетом по сравнению с другими государствами мира. И если мы будем его изменять, то в сторону снижения. Если мы его повышаем, то это открывает дорогу вверх для инфляции. Ставки не будут умеренными, они будут высокими. Если инфляция 12%, то при ключевой ставке в 10% люди не понесут деньги на вклады. Рыночные ставки не снизятся", - объяснила свою позицию Набиуллина.

Также глава ЦБ прокомментировала предстоящее повышение налогов: "Чем меньше дефицит бюджета, тем больше возможностей снижать ключевую ставку. Конечно, повышение НДС ускорит рост цен в конце этого года и начале следующего. Но, по нашим прогнозам, это будет разовый всплеск. И повышение налогов гораздо лучше, чем увеличение заимствований для покрытия растущего дефицита".

Председатель Центрального банка также прокомментировала и другие темы. Вот ее основные тезисы:

- Запас капитала банковской системы таков, что банки могут еще на 4 трлн руб. нарастить кредитный портфель в этом году и на 12 трлн руб. в следующем году.

- Бизнес активно использует выпуск облигаций: на три рубля кредитных приходится один рубль, привлеченный за счет облигаций.

- Компаниям выгоднее взять льготный кредит, а не выходить на рынок акций. Этот перекос надо исправлять.

- Не должно быть случаев, когда из-за смены основного акционера страдают миноритарные акционеры.

- В этом году прибыль у банков будет чуть ниже прошлого года, но более 3 трлн руб.

- С начала года выявлено почти 5,8 тыс. черных кредиторов, финансовых пирамид и т.д. Также снижается на 15% число жалоб на телефонных мошенников, пока, правда, рано говорить, что этот тренд устойчиво сложился. Уже почти 17 млн человек установили самозапрет на кредиты.

- Свыше половины кредитов предприятиям АПК выданы в рамках льготных программ, ставки по которым в два-три раза ниже коммерческих. Выше процент льготных кредитов только в ипотеке.

Теги: цб, инфляция, эльвира набиуллина


