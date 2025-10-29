ЦБ выбрали главной мишенью для критики за происходящее в стране - Матвиенко

Центральный банк России многие сделали главным ответственным за ситуацию в экономике страны, регулятору достается буквально за все, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"ЦБ выбрали главной мишенью для критики за происходящее в стране. Это неправильно, часто – несправедливо, хотя иногда по делу. Очень аккуратно надо действовать, нельзя допускать шараханья, неуверенности, нестабильности. У вас очень сложная задача, и с вашей аргументацией сложно спорить. Но мы можем завалиться в экономической ситуации, поэтому очень важно внимательно дальше идти", - сказала Матвенко председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая сегодня выступала в СовФеде.

Матвиенко также поздравила Набиуллину, которой в свой день рождения пришлось отвечать на сложные вопросы сенаторов: "Выдержка, психологическая устойчивость и независимость председателя ЦБ вызывают уважение. Другие бы уже начали искать компромисс. <…> Она такая трудяжка, она работает с утра до ночи. С днем рождения!".