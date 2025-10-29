Счетная палата Югры выявила нарушения на 40 миллионов рублей в Лангепасе

Счетная палата Югры выявила нарушения на сумму свыше 40 млн рублей в использовании бюджетных средств администрацией Лангепаса. Это следует из отчета председателя Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владислава Маркунаса, опубликованного на сайте окружной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Наибольшие суммы неэффективных расходов связаны с программой формирования городской среды. В 2023 году 12,6 млн рублей были направлены на благоустройство Центральной площади, однако уже через 10 месяцев значительную часть работ демонтировали для реализации нового проекта. Еще 16,7 млн рублей субсидий в 2024 году были потрачены неэффективно из-за недостижения запланированных результатов и предоставления недостоверных отчетов.

Также установлены факты неправомерного расходования 381,7 тысячи рублей на оплату невыполненных работ. Департамент дорожного хозяйства Югры неправомерно предоставил бюджету Лангепаса субсидию на ремонт автомобильных дорог в размере 10,7 млн рублей без необходимых заключений по сметной стоимости.

По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц администрации города и муниципальных учреждений, начата претензионная работа с подрядчиками. Работа по устранению нарушений продолжается под контролем Счетной палаты Югры.