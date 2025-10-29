В Челябинске на заправке загорелся бензовоз

В Челябинске на автозаправке сегодня загорелся бензовоз. Пострадал работник станции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По словам спасателей, происшествие произошло по улице Карусельная. В результате ЧП пострадал работник АЗС. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Пожар возник на площади 30 кв. м. Его удалось ликвидировать и не допустить распространения пламени.

Пожар тушили 12 человек и три единицы техники. Устанавливается причина происшествия.