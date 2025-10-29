Песков прокомментировал рост военного присутствия США в Венесуэле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рост военного присутствия США возле Венесуэлы.

"В любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно идти в соответствии с духом и буквой международного права", - сказал он.

Как передает РИА Новости, так Песков ответил на вопрос о том, что предпримет Москва в случае начала США военной операции в Венесуэле.

Представитель Кремля добавил, что тема Венесуэлы ни разу не поднималась в ходе российско-американских контактов в последние месяцы.

Ранее сообщалось, что США могут нанести удары по Венесуэле из-за наркокартелей для ослабления власти президента страны Николаса Мадуро с целью свергнуть его или заставить покинуть свой пост. СМИ писали, что американские войска готовы к вторжению к Венесуэлу и захвату ряда портов и аэродромов под предлогом борьбы с наркокартелями. Сам Мадуро заявил, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Он объявил о приведении вооруженных сил в состояние боевой готовности.