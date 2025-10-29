В Иране изменился маршрут ЖД-линии Решт – Астара

В Иране изменили маршрут проектируемой железнодорожной линии Решт – Астара. Трансформация коснулась более 80 км дороги из 162,4 км.

О такого рода изменениях сообщил РБК источник, знакомый с итогами встречи представителей органов власти России, Ирана и Азербайджана в Баку 13-14 октября. В российском Минтрансе подтвердили изменения.

"Трасса проекта изменилась в ходе мероприятий по землеотводу, проводимых иранской стороной. Такие изменения, связанные с выполнением обстоятельств различного характера, - стандартная практика для подобных проектов", - рассказал изданию представитель министерства Николай Шестаков.

При этом проектные решения и расходы не превысят максимальной стоимости проекта в €1,6 млрд, прописанной в соглашении с Ираном, отметил Шестаков.