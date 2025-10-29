Прокуратура начала проверку после гибели нерп в Приморье

В Приморье ведется проверка информации о гибели нерп у села Лидовка Дальнереченского района. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

"Природоохранный прокурор даст оценку исполнения полномочий органами государственной власти и местного самоуправления", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в соцсетях появились кадры с пляжа села Лидовка, на которых видны погибшая нерпа и останки. По словам местных жителей, всего было около десятка тушек нерп, их смыло в море.

В 2022 году на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысяч мертвых тюленей. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты не нашли механических повреждений на телах животных, либо повреждений от рыболовных снастей, признаков загрязнения окружающей среды в виде каких-либо тяжелых фракций в воде не обнаружено.