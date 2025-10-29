1682 вопроса принято на прямую линию губернатора Александра Моора

Центр управления регионом (ЦУР) Тюменской области сообщил, что 1682 вопроса принято на прямую линию губернатора Александра Моора, сообщили Накануне.RU в региональном информационном центре.

29 октября Центр управления регионом завершил обработку звонков и комментариев, оставленных пользователями для прямого эфира с губернатором. Сообщения поступали даже после завершения прямой линии.

"На каждый вопрос будет дан ответ. Благодарю специалистов, которые принимали и обрабатывали обращения, обеспечили техническую связь, а также - медиахолдинг "Сибинформбюро" за предоставление площадки", - заявил глава региона Александр Моор.

Прямая линия длилась около двух часов. За это время губернатор Александр Моор ответил на 35 вопросов. Много комментариев касалось введения в школах Тюменской области системы средневзвешенной оценки. Губернатор пояснил, что был изучен опыт 20 регионов страны, опробовали систему в десяти школах области.

Обсуждалось строительство новых социальных объектов – школ, детских садов и поликлиник. Их не хватает жителям пятого Заречного микрорайона. Отвечая на вопрос, Александр Моор рассказал, что уже разработана проектная документация на строительство большого объекта, в котором планируется размещение школы, детского сада и учреждения допобразования.

С первых дней сбора вопросов для прямой линии были активны жители ещё одного района – Ново Комарово. Людей волнуют пробки и организация дорожного движения.

"Одно из решений нам подсказали сами тюменцы. Запустим движение по дороге, соединяющей улицу Достоевского в деревне Патрушева, с новой транспортной развязкой. С 1 ноября обеспечим въезд в жилой район по уже построенному правоповоротному съезду вдоль деревни Комарова. А в конце ноября выезд из района будет открыт вместе с самой развязкой", - сообщил губернатор.

От участника СВО поступил вопрос о квотах на рабочие места. Такая мера поддержки есть в компаниях, где работает более 100 сотрудников. В общем в регионе действует 27 мер поддержки для участников спецоперации, 40 – для членов их семей.