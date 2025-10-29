В Челябинской области собственника 20 гектар обязали вернуть землю в сельхозоборот

В Чесменском районе Челябинской области собственник земельного участка площадью 20 га должен провести рекультивацию и вернуть землю в сельскохозяйственный оборот. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным надзорного ведомства, на участке открытым способом был разработан карьер. Плодородный слой почвы был снят на 1,2 га и перекрыт насыпью камней и земли на площади 1,4 га. Лабораторные исследования показали, что это привело к существенному снижению плодородия почвы. Кроме того, на участке земля зарастает сорной и древесной растительностью, не ведется сельскохозяйственная деятельность.

Россельхознадзор предписал собственнику до мая 2026 года разработать проект рекультивации, провести восстановительные работы и очистить землю от сорняков и деревьев. Контрольно-надзорные органы направили материалы проверки в природоохранительную прокуратуру для принятия дополнительных мер.