В Брянской области после атаки БПЛА загорелся дом, один человек погиб

Девять жилых домов и производственное помещение АПХ "Мираторг" получили повреждения после атаки БПЛА в Брянской области. Есть жертвы, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. Погибла мирная жительница, кроме того, 14-летняя девочка получила ранения. Пострадавшая оперативно доставлена в детскую областную больницу.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО за ночь уничтожили в Брянской области 46 БПЛА.