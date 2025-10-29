СМИ: К бывшей "дочке" Decathlon в России подали иск о банкротстве

К компании, владеющей сетью магазинов Desport (ранее – Decathlon), подали иск о банкротстве. По данным "Коммерсанта", исков уже несколько, общая сумма на взыскание по ним – порядка 850 млн руб.

Речь идет об АО "Октоблу". Ранее компания была российской "дочкой" французской сети Decathlon. В 2022 году после ухода ритейлера из России у АО "Октоблу" сменился собственник. Он попытался перезапустить сеть магазинов спортивных товаров под брендом Desport, но он оказался не так популярен у россиян, как его предшественник. На момент ухода у Decathlon в России было 35 магазинов, сейчас в сети 22 точки.

Если "Октоблу" обанкротится, это может стать прецедентом среди "обрусевших" "дочек" западных компаний, покинувших Россию после начала СВО.