Алексей Текслер на встрече с региональным активом «ОПОРЫ РОССИИ» отметил рост роли МСП в развитии экономики региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне провел встречу с активом регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Напомним, предложение о проведении такого диалога высказал ранее Председатель ЧОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Клеутин на личной встрече с главой региона. Губернатор инициативу поддержал.

Темами обсуждения состоявшегося диалога главы региона и представителей малого бизнеса стали вопросы дальнейшего развития сектора МСП в регионе, сохранения и расширения мер поддержки предприятий малого бизнеса, повышения производительности труда, доступа к льготному финансированию.

Открывая встречу, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил большой вклад сектора МСП в экономику Южного Урала.

«Малый и средний бизнес — один из самых динамично развивающихся, драйвер структурной перестройки экономики всей страны и нашего региона. При этом с каждым годом доля малого и среднего бизнеса растет. Это говорит о здоровой экономике. Главная задача — сохранить положительную динамику: по доле, по росту, по объему — по всем показателям эту траекторию нужно удержать», - сказал Алексей Текслер.

В целом на данный момент доля МСП в валовом региональном продукте Челябинской области составляет порядка 28%. В секторе работает более 660 тысяч человек, количество предпринимателей сейчас составляет более 146 тысяч. Оборот субъектов МСП составляет почти 3 трлн рублей, на данный момент на Южном Урале зарегистрировано более 318 тысяч самозанятых.

Губернатор в ходе диалога с предпринимателями заявил, что будет продолжена поддержка промышленного бизнеса и новых направлений, таких как креативные индустрии, туризм. А также призвал искать новые драйверы роста, добавив, что регион последовательно поддерживает технологическое развитие, импортозамещение и рост кооперации МСП с промышленными предприятиями.

Динамике развития МСП на Южном Урале содействует реализация масштабных мер поддержки, в первую очередь в рамках профильного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Многие инструменты внедряются исходя из диалога Правительства и деловых объединений.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин отмечал опыт Челябинской области как флагмана во многих направлениях взаимодействия региональной власти и малого бизнеса.

«Напомню, что за прообраз центров «Мой бизнес» был взят прототип – центр «Территория бизнеса», который первый появился в городе Челябинске. Он был одобрен Минэкономразвития и затем на его базе появилась концепция центров «Мой бизнес». Теперь их 450. Рекомендую также изучить опыт Челябинска в создании фактически прототипа кластера по креативным индустриям. Опыт Челябинска здесь также может быть использован как образец и прототип», - отмечал Александр Калинин.

Губернатор Алексей Текслер напомнил на встрече с предпринимателями, что у региона большая история успешного сотрудничества на протяжении многих лет с организацией.

«Немало успешных примеров совместных решений вопросов в регионе. Я, как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», могу отметить активное взаимодействие с федеральной «Опорой», - сказал Алексей Текслер.

Председатель ЧОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Клеутин подтвердил готовность делового объединения к дальнейшей совместной работе с региональными властями.

«Спасибо за постоянный диалог и оперативную реакцию на запросы бизнеса. По вашей инициативе в области заработали инструменты, которые реально меняют ситуацию: запущена региональная промышленная ипотека, адресная программа повышения производительности труда – аналог федерального нацпроекта и другие меры. Челябинская область стала одним из первых регионов, где МСП получили доступ к бережливым технологиям наравне с крупными предприятиями, а льготные займы Фонда развития промышленности остаются одним из самых востребованных инструментов», - сказал Дмитрий Клеутин.

Отдельно в ходе встречи была рассмотрена тема соблюдения требований законодательства в сфере информационных технологий, повышения цифровой грамотности среди населения. Члены «ОПОРЫ РОССИИ» отметили необходимость усиления практической работы по разъяснению норм о защите персональных данных, безопасности критической информационной инфраструктуры и кибергигиене.

Алексей Текслер поддержал высказанные бизнес-сообществом инициативы.

«Кибермошенничество наносит существенный ущерб гражданам. Мы уже реализуем информационные программы, в том числе вместе с правоохранительными органами и видим положительный эффект, но работы впереди много. Важно объединить усилия – и в школах, и в работе со взрослым населением, и с бизнесом», – резюмировал губернатор.