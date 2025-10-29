Алексей Текслер на встрече с региональным активом «ОПОРЫ РОССИИ» отметил рост роли МСП в развитии экономики региона

29 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер на встрече с региональным активом «ОПОРЫ РОССИИ» отметил рост роли МСП в развитии экономики региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне провел встречу с активом регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Напомним, предложение о проведении такого диалога высказал ранее Председатель ЧОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Клеутин на личной встрече с главой региона. Губернатор инициативу поддержал.

Темами обсуждения состоявшегося диалога главы региона и представителей малого бизнеса стали вопросы дальнейшего развития сектора МСП в регионе, сохранения и расширения мер поддержки предприятий малого бизнеса, повышения производительности труда, доступа к льготному финансированию.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Открывая встречу, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил большой вклад сектора МСП в экономику Южного Урала.

«Малый и средний бизнес — один из самых динамично развивающихся, драйвер структурной перестройки экономики всей страны и нашего региона. При этом с каждым годом доля малого и среднего бизнеса растет. Это говорит о здоровой экономике. Главная задача — сохранить положительную динамику: по доле, по росту, по объему — по всем показателям эту траекторию нужно удержать», - сказал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В целом на данный момент доля МСП в валовом региональном продукте Челябинской области составляет порядка 28%. В секторе работает более 660 тысяч человек, количество предпринимателей сейчас составляет более 146 тысяч. Оборот субъектов МСП составляет почти 3 трлн рублей, на данный момент на Южном Урале зарегистрировано более 318 тысяч самозанятых.

Губернатор в ходе диалога с предпринимателями заявил, что будет продолжена поддержка промышленного бизнеса и новых направлений, таких как креативные индустрии, туризм. А также призвал искать новые драйверы роста, добавив, что регион последовательно поддерживает технологическое развитие, импортозамещение и рост кооперации МСП с промышленными предприятиями.

Динамике развития МСП на Южном Урале содействует реализация масштабных мер поддержки, в первую очередь в рамках профильного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Многие инструменты внедряются исходя из диалога Правительства и деловых объединений.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин отмечал опыт Челябинской области как флагмана во многих направлениях взаимодействия региональной власти и малого бизнеса.

«Напомню, что за прообраз центров «Мой бизнес» был взят прототип – центр «Территория бизнеса», который первый появился в городе Челябинске. Он был одобрен Минэкономразвития и затем на его базе появилась концепция центров «Мой бизнес». Теперь их 450. Рекомендую также изучить опыт Челябинска в создании фактически прототипа кластера по креативным индустриям. Опыт Челябинска здесь также может быть использован как образец и прототип», - отмечал Александр Калинин.

Губернатор Алексей Текслер напомнил на встрече с предпринимателями, что у региона  большая история успешного сотрудничества на протяжении многих лет с организацией.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Немало успешных примеров совместных решений вопросов в регионе. Я, как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», могу отметить активное взаимодействие с федеральной «Опорой», - сказал Алексей Текслер.

Председатель ЧОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Клеутин подтвердил готовность делового объединения к дальнейшей совместной работе с региональными властями.

«Спасибо за постоянный диалог и оперативную реакцию на запросы бизнеса. По вашей инициативе в области заработали инструменты, которые реально меняют ситуацию: запущена региональная промышленная ипотека, адресная программа повышения производительности труда – аналог федерального нацпроекта и другие меры. Челябинская область стала одним из первых регионов, где МСП получили доступ к бережливым технологиям наравне с крупными предприятиями, а льготные займы Фонда развития промышленности остаются одним из самых востребованных инструментов», - сказал Дмитрий Клеутин.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Отдельно в ходе встречи была рассмотрена тема соблюдения требований законодательства в сфере информационных технологий, повышения цифровой грамотности среди населения. Члены «ОПОРЫ РОССИИ» отметили необходимость усиления практической работы по разъяснению норм о защите персональных данных, безопасности критической информационной инфраструктуры и кибергигиене.

Алексей Текслер поддержал высказанные бизнес-сообществом инициативы.

«Кибермошенничество наносит существенный ущерб гражданам. Мы уже реализуем информационные программы, в том числе вместе с правоохранительными органами и видим положительный эффект, но работы впереди много. Важно объединить усилия – и в школах, и в работе со взрослым населением, и с бизнесом», – резюмировал губернатор.

 

Теги: алексей текслер, опора россии, малый бизнес, мсп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети