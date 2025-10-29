В Госдуме предложили освободить ряд детей мигрантов от тестов по русскому

Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов инициировали законопроект с предложением освободить детей иностранцев, для которых русский язык является родным, от тестов при поступлении в школы. Соответствующий проект размещен на сайте думской электронной базы.

Как говорится в пояснительной записке, заставлять проходить экзамен на знание русского языка детей, которые и так на нем говорят и культурно близки к России, "не имеет практического смысла".

Отмечается, что порядок освобождения от такого тестирования будет определять Минпросвещения.

Напомним, с 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, который обязывает детей иностранцев перед зачислением в школу проходить тестирование, подтверждающее знание русского языка на достаточном уровне. Как сообщалось, тест сдали лишь 13% детей мигрантов, если считать из числа тех, кого их родители собирались записать в школу. Из числа сдававших это половина. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца.