Силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы

Силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По информации Росавиации, аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты, к этому моменту они уже сняты. Отметим, ВСУ пытаются атаковать Москву уже несколько дней подряд.

За ночь российские силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников, шесть из них — в Московском регионе, включая четыре, летевших в сторону столицы. Об этом сообщило Минобороны России.