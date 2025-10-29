В Хакасии главе района грозит срок за превышение полномочий

Глава Аскизского района Хакасии попал под следствие. Он задержан. Ему вменяют превышение должностных полномочий во время исполнения контракта на строительство школы.

В марте 2022 г. администрация Аскизского района и строительная организация заключили муниципальный контракт на строительство школы. Речь шла о сумме в 1,1 млрд руб. Размер аванса составлял 10% от стоимости. По версии следствия, в марте 2022 – январе 2025 гг. глава района, зная о том, что подрядчик отстаёт от срока выполнения контракта, обеспечил увеличение аванса до 90% стоимости контракта.

Потом выяснилось, что строительство школы не завершено, а стоимость невыполненных работ составила более 460 млн руб. Бюджет Хакасии пострадал на эту сумму. Подозреваемый задержан, вскоре его могут арестовать. Подрядчик также попал под "уголовку", сообщает СКР.