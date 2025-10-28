Запущена модернизированная подсветка астраханской телебашни

Ранее 180-метровая телебашня на улице Ляхова в Астрахани освещалась так, что её было видно со многих точек города. Но смонтированное в 2011 году световое оборудование со временем подверглось коррозии и физический вышло из строя.

И вот подсветку телебашни модернизировали. Грани 180-метровой телебашни теперь украшают 8367 светодиодных пиксельных светильников. Обновлённую подсветку торжественно включил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин совместно с первым заместителем гендиректора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Алексеем Поповым.

Модернизированное оформление телебашни включает четыре прожектора, 119 пиксельных гирлянд, 16-метровый медиафасад и медиакольца. Общий вес светового оборудования — 3 тонны.

В следующем году Астраханская область будет отмечать вековой юбилей начала регулярного радиовещания в регионе, а ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» – 25 лет со дня образования. В связи с этим гендирекция компании РТРС приняла решение о модернизации подсветки. При обновлении системы специалисты смонтировали более восьми тысяч светильников, медиафасад и прожекторы.