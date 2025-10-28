В Астрахани пройдет один из этапов Всероссийского форума «Малая Родина – Сила России»

Форум "Малая Родина - Сила России" проходит в стране уже в третий раз и объединяет представителей местного самоуправления всех субъектов России. Он стал эффективной площадкой для выработки инициатив, которые лягут в основу законодательных решений и стратегий развития муниципалитетов по всей стране.

"Нам не случайно доверили проведение итогового регионального форума перед президентскими мероприятиями в Москве. Мы активно развиваем сельские территории и органы местного самоуправления", - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, выступая на общем собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Астраханской области».

Ключевыми темами собрания стали кадровые назначения, создание муниципальных центров управления и подготовка к Всероссийскому муниципальному форуму.

В начале заседания глава региона отметил необходимость решения организационных задач в свете недавних изменений в органах местной власти. и выразил уверенность, что под руководством нового председателя Ассоциации Михаила Черкасова, который зарекомендовал себя как эффективный руководитель, местное самоуправление региона получит новый импульс развития.