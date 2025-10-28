Александр Авдеев: Рассматриваем возможность строительства в регионе российско-вьетнамского торгового дома

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел накануне рабочую встречу с генеральным директором Международного центра профориентации «Хоа Бинь»Буй Тхи Хань и представителями вьетнамской диаспоры Владимирской области. Глава региона сообщил об этом в своем телеграмм-канале.

С группой компаний «Хоа Бинь»,которая является одним из лидеров строительной отрасли во Вьетнаме, губернатор Владимирской области провел ознакомительную встречу весной 2025 года в ходе поездки в эту страну с рабочим визитом. Уже в июне 2025 года был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве.

"В рамках реализации меморандума рассматриваем возможность строительства в регионе российско-вьетнамского торгового дома – наши партнёры изучают площадки. Также обсуждаем перспективы совместных проектов в образовательной сфере. Социалистическая Республика Вьетнам – перспективный партнёр региона в развитии внешней торговли и реализации проектов в сфере строительства, продовольственного обеспечения и других отраслях", - подчеркнул Александр Авдеев, комментируя итоги встречи.