29 Октября 2025
Происшествия За рубежом
Фото: Reuters/Ariel Schalit

Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства.

"После завершения консультаций по вопросам безопасности премьер-министр поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", - говорится в сообщении.

По данным 12-го канала израильского телевидения, такое решение было принято премьером в ходе совещания с силовиками после того, как вооруженные радикалы из движения ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора Газа.

Кроме того, ранее во вторник офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков погибшего заложника. По данным ведомства, израильские судмедэксперты установили, что переданный в Газе вечером 27 октября гроб содержал часть останков заложника, тело которого было возвращено почти два года назад. В связи с этим израильская сторона обвинила палестинское движение ХАМАС в несоблюдении договоренностей о передаче тел погибших заложников и режиме прекращения огня в секторе Газа.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких израильтян.

По данным израильской стороны, в секторе Газа сейчас находятся останки 13 заложников.

Теги: Нетаньяху, Сектор Газа, ХАМАС


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

