Моор назвал сбои интернета необходимостью из-за угроз безопасности

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии прокомментировал ограничения мобильного интернета в регионе. Глава региона подчеркнул, что в настоящий момент ограничения - необходимость из-за угроз безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Моор отметил, что в настоящий момент Минцифры РФ формирует списки сайтов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета из-за угроз безопасности. К ним относятся: социальные сети "ВКонтакте", "Oдноклассники", "Mail.ru", национальный мессенджер "Max", сервисы Госуслуг и "Яндекса", маркетплейсы, сайты Правительства и Администрации Президента России.

По информации Минцифры РФ, список будет дополняться, в том числе, региональными сервисами. В регионе совершенствуется автоматизированная система централизованного оповещения населения.

"Сегодня 80% населения всей Тюменской области охвачены этой системой. И наша цель, конечно, довести до 100%. При этом, если действительно возникнет ситуация, требующая оповещения граждан, включится РСО, по всем телевизионным каналам и по радио будет доведена необходимая в таких ситуациях информация", — сообщил глава региона.

Александр Моор также напомнил о действиях при обнаружении БПЛА.