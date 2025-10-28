Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки "небольшим конфликтом"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки как "небольшой конфликт".

"Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить", - сказал находящийся с визитом в Японии Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, в 2023 году генсек ООН Антониу Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Нагасаки не назвал страну, ответственную за их гибель. Аналогичным образом поступили японские политики, которые также присутствовали на мероприятии, включая премьер-министра Фумио Кисиду. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что страх перед США вынудил японских политиков и Генсека ООН забыть о виновниках атомных бомбардировок Японии.