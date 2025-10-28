В Госдуме одобрили "охоту" граждан с оружием на украинские беспилотники

В Госдуме призвали не наказывать граждан, которые из принадлежащего им на законных основаниях оружия уничтожают украинские беспилотники.

По мнению главы комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, таких людей нужно, наоборот, поощрять, чем занимаются и в Госдуме, и главы некоторых регионов. На заседании ГД депутаты вспомнили случай, когда мужчина на своем садовом участке из охотничьего ружья сбил беспилотник, и потом его наградили.

"Если гражданин имеет право на хранение и использование охотничьего оружия никто его строго спрашивать не станет за сбитие беспилотника. Право гражданина защищать себя и свою страну остается в силе", - отметил Картаполов. При этом он добавил, что обращение огнестрельного оружия должно находиться под строгим контролем и никаких послаблений в этом смысле быть не должно.