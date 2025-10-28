Александр Моор поддерживает применение средневзвешенных оценок в школах Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит традиционную прямую линию с жителями Тюменской области. Глава региона находится в студии телеканала "Тюменское время". За две недели от жителей поступило более тысячи вопросов на различные темы, передает корреспондент Накануне.RU.

На связи со студией все главы муниципальных образований региона, заместители губернатора, а также директора областных департаментов. Во время прямого эфира вопросы отслеживают в Центре управления регионом

Один из вопросов, заданных губернатору, касался введения средневзвешенных оценок в школах Тюменской области. Моор сообщил, что поддерживает применение в школах таких оценок. Родители учеников оставили большое количество комментариев на данную тему.

"Я для себя делаю выбор в пользу реальных знаний ребенка", - заявил губернатор Александр Моор во время прямого эфира.

В настоящий момент дети активно используют современные цифровые технологии. На экзамене интернет не поможет. Педагоги Тюменской области тщательно изучили опыт и практику введения средневзвешенных оценок в более 20-ти регионах страны.

Губернатор также прокомментировал опасения родителей, что такой подсчет текущей успеваемости снизит итоговые средние отметки.

"Если ребенок осваивает школьный материал равномерно, то шансы, что он выполнит контрольную работу плохо, минимальны", - заявил Моор.