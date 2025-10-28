В ГД призвали сделать обязательной проверку дееспособности продавца жилья

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ввести обязательные проверки дееспособности продавцов жилья. С таким запросом он обратился в Генпрокуратуру и кабмин.

Парламентарий отметил, что в новостях все чаще стали фигурировать сообщения о людях, которые потеряли приобретенную недвижимость из-за оспаривания сделки через суд. Основанием при этом выступает ссылка на статью о недействительности договора, совершенного человеком, который был не способен понимать значение своих действий. Часто такую практику применяют мошенники, добавил Нилов.

"Нужны четкие механизмы, позволяющие покупателю после регистрации прав в Росреестре быть уверенным в защите своих имущественных прав", - написал он В Telegram-канале.

Напомним, ранее певица Лариса Долина стала жертвой мошенников и продала собственность. Звезда пытается аннулировать сделку через суд. Baza сообщает, что покупатели перед сделкой хотели проверить собственницу жилья у психиатра, но женщина заявила, что она — "народная артистка﻿", поэтому о каких вообще экспертизах может быть речь.