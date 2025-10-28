Путин провел рабочую встречу с губернатором Ямала

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. В ходе беседы глава региона доложил о ключевых достижениях и задачах в социально-экономическом развитии арктического региона.

Артюхов сообщил, что Ямал занял третье место в стране по рождаемости, уступив только Чечне и Тыве - каждая четвертая семья является многодетной. Также губернатор сообщил, что ведется строительство восьми новых школ, еще порядка шести - находятся в капитальном ремонте. 25% учеников учатся со второй смены.

Президент отметил успехи в снижении младенческой смертности, которая сократилась в 5,4 раза.

"Это хороший показатель", — подчеркнул Путин. Губернатор добавил, что, несмотря на сложную географию, региону удалось достичь показателя ниже среднероссийского уровня.

В ходе встречи также обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры, включая развитие авиасообщения между регионами и строительство нового аэропортового терминала в Салехарде, который планируется открыть в 2028 году.

Артюхов поблагодарил президента за поддержку в преобразовании Нового Уренгоя, где недавно отметили 50-летие города, а также выразил признательность компаниям за участие в развитии инфраструктуры округа.