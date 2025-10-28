37-летнего екатеринбуржца отправили в колонию за выращивание и сбыт конопли

37-летнего жителя Екатеринбурга признали виновным по п. "б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, незаконное производство и хранение наркотических средств в крупном размере, незаконное производство и хранение наркотических средств в значительном размере".

В суде установили, что екатеринбуржец в 2024 году купил через интернет семена конопли у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. После он стал выращивать наркотические растения в цветочных горшках в своей квартире. Выращенное он собрал, высушил и расфасовал по пакетам для личного пользования. Общая масса наркотического вещества составила свыше 900 грамм.

Позднее он незаконно продал 14 грамм другому наркопотребителю, которого уже установили и осудили в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.