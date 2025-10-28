"Как-то все притихли": Лавров оценил реакцию Запада на испытания "Буревестника"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник".

"По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По словам президента, "Буревестник" - уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого. Предстоит большая работа, чтобы поставить ракету "Буревестник" на боевое дежурство.