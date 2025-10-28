Сотрудница МФО оформила 40 кредитов на бывших заемщиков

Полицейские Нытвы раскрыли мошенническую схему сотрудницы микрофинансовой организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летней женщины, работавшей специалистом по выдаче займов в одной из микрофинансовых организаций города. По версии следствия, обвиняемая использовала базу данных фирмы, оформив около 40 фиктивных кредитов на прежних заемщиков общей суммой более 700 тысяч рублей.

Полученными средствами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению, частично вкладывая деньги обратно в организацию для сокрытия следов преступления. Правоохранители выявили махинации лишь после плановой ревизии.

Теперь женщине грозит серьезное наказание по статье "Мошенничество". Расследование продолжается, полиция собирает доказательства, подтверждающие вину фигурантки дела.