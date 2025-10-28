Паслер поручил повысить безопасность на объектах ТЭК Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил повысить безопасность на объектах топливно‑энергетического комплекса региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, такая задача поставлена членам региональной антитеррористической комиссии, заседание которой прошло сегодня, 28 октября. Также Паслер потребовал увеличить безопасность на объектах торговли, где фиксируются массовые скопления людей, и на объектах воздушного транспорта.

Кроме этого, губернатор поручил до конца ноября провести проверки защиты объектов ТЭК.

Напомним, ранее жителям Свердловской области рассказали, что делать при появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона. Также в правительстве региона назвали три уровня при угрозе атаки беспилотников.