Искусственный интеллект познакомит тюменцев с традициями сибирского ковроткачества

Тюменцев с традициями сибирского ковроткачества познакомит искусственный интеллект, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Музейном комплексе имени И. Я. Словцова запущен интеллектуальный гид на базе нейросетевой модели "ГигаЧат" от "Сбера". Теперь посетители выставки "Сибирский махровый ковер" могут отправиться в персональное путешествие по экспозиции вместе с искусственным интеллектом. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный у входа в экспозицию.

AI-гид рассказывает о ключевых экспонатах, технологии изготовления махрового ковра и людях, чьими руками создавалась уникальная традиция тюменского ковроткачества. Проект реализован в рамках программы развития инновационных технологий в сфере культуры и музейного дела.

"Интеграция искусственного интеллекта в музейное пространство открывает новые форматы взаимодействия с аудиторией. Посетители могут получать знания в удобной, персонализированной форме, а это уже шаг в будущее музейного дела", - заявила генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

Технология изготовления тюменского махрового ковра признана объектом нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.