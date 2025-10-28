"Россети Урал" стали первыми в рейтинге социальной эффективности крупнейших компаний России

Компания "Россети Урал" заняла первое место в рейтинге социальной эффективности крупнейших компаний России в категории "Энергосети" по итогам 2024 года.

Исследование проведено агентством АК&М, которое оценивало компании по комплексу показателей. Рейтинг социальной эффективности учитывает широкий спектр критериев, включающих списочную численность персонала, фонд оплаты труда, расходы на социальные программы для сотрудников, налоговые платежи, финансирование социальной сферы регионов, затраты на охрану окружающей среды и многое другое.

В "Россети Урал" трудится более 15 тысяч человек, в 2024 году компания осуществила выплаты сотрудникам по направлению "Льготы, гарантии, компенсации" на общую сумму более 420 млн рублей. В эту категорию входят, в том числе, выплаты от компании при различных семейных обстоятельствах (вступление в брак, рождение ребенка и другие), компенсация затрат на путевки для оздоровления и другие меры поддержки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, для сотрудников "Россети Урал" действуют программы дополнительного медицинского страхования, страхование от несчастного случая, компенсация затрат на посещение детьми работников детских дошкольных учреждений, получение наград (корпоративных, отраслевых, ведомственных) и вознаграждение за них, негосударственное пенсионное обеспечение. С 1 января 2025 года "Россети Урал" перешли на новую систему гибких льгот для персонала, которая предполагает самостоятельный выбор сотрудниками необходимых направлений поддержки из предоставленного перечня в рамках выделенного объема средств. В настоящий момент на платформе гибких льгот для сотрудников "Россети Урал" продукты и услуги предлагают более 200 компаний, их число постоянно увеличивается.

Электросетевая компания оказывает значительный вклад в формирование доходной части регионального бюджета. По итогам 2024 года "Россети Урал" направили в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 15,8 млрд рублей налоговых отчислений.

Компания инвестирует средства в оснащение электротехнических лабораторий и учебных классов, расширение программ подготовки, улучшение инфраструктуры профессиональных образовательных организаций – участников федерального проекта "Профессионалитет". Кроме того, "Россети Урал" осуществляют благотворительную помощь для благоустройства территорий в регионах присутствия, а также реализуют волонтерские инициативы в рамках корпоративного проекта "Светлые дела светлых людей".

"Лидерство в рейтинге социальной эффективности среди крупнейших компаний страны подтверждает эффективность нашего комплексного подхода к устойчивому развитию. Мы системно работаем над снижением экологической нагрузки и одновременно усиливаем инвестиции в персонал компании. Это доказывает, что наша стратегия соответствует лучшим практикам и вносит реальный вклад в социально-экономическое развитие территорий присутствия", - отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.