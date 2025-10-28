Лукашенко назвал условие для приостановки размещения "Орешника" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для приостановки размещения ракетного комплекса "Орешник".

"Размещение этого оружия в Белоруссии - не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе, - заявил он. - Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" приостановятся. Но не хотят".

По словам Лукашенко, размещение "Орешника" в Белоруссии не может считаться агрессивным шагом. "Пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что нас упрекать?" – цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что серийное производство "Орешник" уже запущено, а разместить ракеты планируется на территории Белоруссии. Позднее оба президента сообщили о готовности в 2025 году разместить в стране не только "Орешник", но и другое новейшее российское вооружение. В сентябре Лукашенко заявил, что "Орешник" "уже в пути". На территории Белоруссии уже подготовлены места для размещения готового комплекса.