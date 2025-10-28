Мечта стала реальностью: на Южном Урале дети-сироты получили квартиры

В Златоусте продолжается активная работа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

На днях глава округа Олег Решетников поздравил жительницу города Киру с новосельем и лично вручил ей ключи от собственной квартиры. Девушка получила жилье по муниципальной программе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 23 лет. Она впервые получила собственное жилье, что стало важным этапом в ее жизни.

По данным администрации, только за этот год уже было куплено 13 квартир для детей-сирот на общую сумму 27 млн руб. В этом году в Златоусте также начнется строительство нового жилого фонда, что позволит одновременно переселять граждан из аварийного жилья и предоставлять сиротам квартиры в новостройках.

Стоит отметить, что ранее жилье детям, оставшихся без попечения родителей, и сиротам предоставлялось преимущественно на вторичном рынке, а новая программа позволит получить современное и комфортное жилье сразу после совершеннолетия.