В Тюмени предприниматель отдала мошенникам 21 миллион рублей

За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 48 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных средств составила 28 миллионов, из них - 21 миллион отдала мошенникам предприниматель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон жительницы Тюмени, представился сотрудником ФСБ и под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ и несанкционированного снятия денежных средств похитил у предпринимателя более 21 млн рублей, которые она передала наличными курьеру.

Прокуратурой Ленинского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.