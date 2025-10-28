СМИ: После запрета рекламы в Instagram* спрос на нее вырос

Хотя российские власти запретили рекламу в Instagram*, спрос на нативные интеграции в некоторых категориях в этой соцсети вырос до 60%, пишет "Коммерсант". В среднем рынок вырос на 40-50%. Участники рынка считают, что в краткосрочной перспективе такой вид размещения займет до 12% рекламного рынка.

Агентства, работающие с размещением в соцсетях, отмечают особенно быстрый рост в категориях "мода", "красота" и "лайфстайл". Также они рассказывают, что три четверти блогеров, которые ранее размещали рекламу в Instagram*, по-прежнему готовы размещать нативные интеграции.

С 1 сентября за рекламу в Instagram* полагается штраф от 2,5 тыс. руб. до 500 тыс. руб. за одну интеграцию. Причем штрафовать будут и рекламодателей, и тех, у кого они разместились.

В такой ситуации неизбежно будет расти число "серых" контрактов, считают эксперты.

*социальная сеть Instagram принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ