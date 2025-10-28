"Памятник клавиатуре" в Екатеринбурге возвращают на место после реставрации

В Екатеринбурге возвращают на прежнее место паблик-арт-объект "Памятник клавиатуре" художника Анатолия Вяткина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Сейчас "Атом", который поддержал появление знаменитого городского символа в 2005 году, завершает последние этапы его реставрации. В выходные рабочие уложили "подушку" из щебня, чтобы укрепить фундамент, и приступили к установке букв, которая займет несколько дней.

На ремонт ушло чуть больше месяца: рабочие очистили все элементы арт-объекта от слоев краски, чтобы придать памятнику первоначальный облик. Всего в "клавиатуре" 104 кнопки, каждая весит от 100 до 500 килограммов.

В реставрацию вложился не только "Атом", но и горожане, которые покупали шапки и аксессуары с паттернами зданий Екатеринбурга. Эту лимитированную коллекцию вместе с дизайнером Настей Москвиной и уральским брендом Check Ya Head "Атом" выпускал в прошлом году. С каждой продажи тысячу рублей откладывали на ремонт паблик-арт-объекта. В итоге удалось собрать 300 тысяч рублей.

Справка

Анатолий Вяткин придумал скульптуру "Памятник клавиатуре" в качестве спецпроекта на фестивале "Длинные истории Екатеринбурга" в далеком 2005 году. Техническую поддержку в исполнении задумки оказал "Атомстройкомплекс". Его специалисты помогли автору найти материалы для работы, а потом собрать и установить памятник. В итоге тот стал известен на весь мир: например, о нем писал New York Times.