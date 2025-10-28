28 Октября 2025
Общество За рубежом
Фото: Reuters/Mike Blake

Илон Маск представил альтернативу "Википедии"

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о запуске онлайн-энциклопедии Grokipedia. Маск заявил, что хочет создать конкурентную альтернативу самой популярной на данный момент интернет-энциклопедии – Wikipedia. По его словам, в Grokipedia применяется искусственный интеллект, и также статьи соответствуют духу "консервативных политических взглядов".

Ранее Маск заявлял, что работает над проектом онлайн-энциклопедии с подачи своего друга и коллеги-инвестора Дэвида Сакса, который сейчас в администрации Трампа отвечает за ИИ и криптовалюты. При этом Маск отмечал, что ему не нравится в "Википедии" политическая ангажированность, критиковал энциклопедию за ссылки на New York Times и NPR.

Вероятно, что в Grokipedia статьи будут создаваться ИИ-чат-ботом на основе стартапа Маска xAI. Пользователи энциклопедии, в отличие от "Википедии", не смогут вносить правки сами, но смогут предлагать их через специальную форму. Также Grokipedia не скрывает, что по крайней мере поначалу в некоторых статьях будет использоваться информация из "Википедии". Маск заявил, что хочет, чтобы Grok прекратил использовать "Википедию" в качестве источника к концу года.

Между Grokipedia и Wikipedia существуют некоторые различия в содержании. Например, в статье Grokipedia о президенте Дональде Трампе нет упоминания о том, что Трамп принял роскошный самолет от Катара или о его продвижении криптовалютного токена, в то время как в статье Wikipedia о Трампе есть раздел, посвященный конфликтам интересов, включая как самолет, так и мем-монету.

В статье о Маске в Grokipedia нет ни одного упоминания о его жесте рукой на митинге в январе, который многие историки и политики расценили как нацистское приветствие, тогда как в статье о нем в Wikipedia есть несколько абзацев на эту тему.

Фонд Wikimedia, управляющий энциклопедией Wikipedia, заявил в понедельник, что он изучает принципы работы Grokipedia.

По данным аналитической компании Similarweb, Wikipedia занимает 9-е место в мире по посещаемости, значительно опережая таких старых конкурентов, как Encyclopedia Britannica.

В Wikipedia насчитывается около 7,1 млн статей на английском языке, а в Grokipedia — 885 тыс. Однако Grokipedia имеет версию 0.1, что указывает на предстоящие обновления.

Теги: илон маск, википедия, энциклопедия, ии


