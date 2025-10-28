В Тюмени полицейские нашли мужчину, который жестоко избил девушку за отказ познакомиться

В Тюмени полицейские нашли мужчину, который 19 октября избил девушку на ул. Фармана Салманова за отказ познакомиться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Тюменской области.

Им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения.

"Предварительно установлено, что гражданин попытался познакомиться с потерпевшей, но, получив отказ, отреагировал агрессивно и нанес ей удар. Злоумышленник сознался в содеянном. После установления полных обстоятельств произошедшего, в том числе получения медицинских документов, характеризующих степень причиненного вреда, его действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что задержанный 40-летний мужчина в 2007 году на игровой площадке детского сада № 106 избил и изнасиловал 16-летнюю девушку. Мужчина задушил подростка и сбежал. Более двух недель его искали силовики. В результате его признали виновным и назначили 19 лет исправительной колонии строгого режима. Он вышел на свободу в 2025-м году.