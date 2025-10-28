Суд в Москве признал незаконными объявления о сдаче жилья только мусульманам

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья исключительно людям, исповедующим ислам. Об этом сказано в тексте решения суда, пишетТАСС.

Ранее в тематическом Telegram-канале разместили посты о сдаче квартиры в Москве и дома в Подмосковье только для мусульман. В прокуратуре предложения сочли дискриминацией по религиозному признаку. Ведомство подало административный иск, потребовав заблокировать объявления и признать содержащуюся в них информацию запрещенной.

В прошлом году Дорогомиловский суд Москвы признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу "только славян". По решению суда такие объявления будут вноситься в реестр Роскомнадзора, а их публикация приравнена к нарушению антиэкстремистского законодательства.

Истцом по делу выступила прокуратура, которая, в свою очередь, получала жалобы на объявления в соцсетях, например, во "ВКонтакте".