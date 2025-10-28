Повышение НДС бесследно не пройдет – Набиуллина

В текущем инфляционном всплеске вклада новости о предстоящем повышении НДС до 22% еще нет, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

"Повышение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет. Если бы повышения не было, инфляционное давление бюджета было бы больше, нам бы пришлось дольше держать высокими ставки. Текущий всплеск инфляции пока не включает в себя влияния повышения НДС, оно придется на декабрь-январь", - заявила глава регулятора, выступая в Госдуме на обсуждении денежно-кредитной политики Банка России.

"Повышение НДС бесследно не пройдет, но не будет источником постоянного инфляционного давления", - добавила Набиуллина.

В сентябре правительство, представляя проект бюджета на 2026 год, объявило о планах повысить с 2026 года НДС на 2% - с текущих 20% до 22%. Минфин заявил, что вырученные от повышения налогов деньги пойдут на "обеспечение безопасности страны" и оборонные расходы.