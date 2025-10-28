В Ишиме 73-летняя пенсионерка убила мужчину "за непристойное предложение"
В Ишиме 73-летняя пенсионерка убила 54-летнего мужчину "за предложение непристойного характера", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.
Сообщается, что преступление было совершено еще 22 сентября. Мужчина и женщина вместе распивали алкоголь. После непристойного предложения, по словам обвиняемой, она схватилась за нож и трижды ударила мужчину в грудь и бедро.
По ходатайству следствия, женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет передано в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.