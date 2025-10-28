28 Октября 2025
в россии
Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Мужское бесплодие достигло признаков "национальной катастрофы"?

Мужское бесплодие, как и женское, вызывает огромную тревогу и угрожает будущему России, отмечают специалисты, которые просят Минздрав включить в клинические рекомендации понятие "Мужские факторы бесплодия".
В последние полтора года оценку репродуктивной системы прошли свыше 12 млн россиян, у 13% женщин и 2% мужчин выявлены такие заболевания, при которых невозможно или крайне трудно зачать ребенка. Также были осмотрены 4 млн подростков 15-17 лет, то есть потенциальных завтрашних родителей. И отклонения, которые могут помешать рождению детей, были найдены у 9%. И это лишь результаты осмотра.

Доцент кафедры эндоскопической урологии и ультразвуковой диагностики факультета непрерывного образования медицинского института РУДН Владимир Степанов считает, что проблема бесплодия в России имеет все признаки национальной катастрофы. Если ее не остановить, будущего у страны не будет. Он отмечает, что мужская фертильность непрерывно падает. Рекомендации ВОЗ уменьшили нижнюю допустимую границу показателей спермограммы в десять раз по сравнению с тем, что было сто лет назад. Это говорит о том, что мужчины очень сильно ослабли. И спасать положение нужно не только медикаментозными методами, но и профилактикой.

В результате анализа, который провели в Российской ассоциации по репродукции человека (РАРЧ), был выявлен ряд принципиальных неточностей, неопределенных категорий и противоречий, которые на практике ведут к искажению и фальсификации медицинской статистики по репродуктивному здоровью мужчин и причин бесплодия. Специалисты РАРЧ попросили главных внештатных специалистов Минздрава Наталью Долгушину и Олега Аполихина скорректировать клинические рекомендации по мужскому бесплодию. Они предлагают внести термин "Мужские факторы бесплодия" и включить в него наряду с "абсолютным мужским бесплодием" понятие "недостаточность репродуктивной функции мужчины".

В сентябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила открывать по всей стране не только женские, но и мужские консультации. Потому что уровень бесплодия только растет.

