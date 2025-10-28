На Сахалине восстанавливают электросети после полного блэкаута из-за аварии

На Сахалине из-за аварии на электросетях произошел блэкаут. Следом за электроэнергией отключилось и теплоснабжение.

Отключение произошло около восьми утра в центральных и южных районах острова, в том числе в его столице – Южно-Сахалинске.

Сейчас восстановлено электроснабжение 99% потребителей, сообщили в "Сахалинэнерго". "В настоящее время усилия ремонтных бригад сконцентрированы на восстановлении энергоснабжения на двух участках линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Эти работы являются завершающим этапом по полной нормализации ситуации в энергоснабжении области", - сообщил генеральный директор "Сахалинэнерго" Павел Яковлев.

В компании сообщили, что причиной сбоя стал обрыв грозотроса. Сработала автоматическая защита. Электричество не отключилось только в двух районах – Оха и Ноглики, где есть собственные источники питания.

Теплоснабжение в Южно-Сахалинске начнут восстанавливать сразу после окончательного возобновления подачи электроэнергии. В правительстве региона сообщили, что поэтапный процесс запуска всей системы займёт до 12 часов с момента полного возобновления подачи электроэнергии в городе.

"Котельные, от которых получают теплоноситель районы Сахалинской области, уже в работе от резервных источников. По мере возобновления электроэнергии их переведут на штатный режим работы", - отметили в администрации региона.