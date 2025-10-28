В Челябинской области будет произведен взрыв горной массы

В Челябинской области запланирован контролируемый взрыв горной массы на карьере Карталинского месторождения габбро. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, работы будут проводиться 28 октября с 13:00 до 18:00. В указанный промежуток времени будут слышны хлопки и сотрясения.

Взрывные работы будут проводиться с соблюдением всех требований промышленной безопасности в рамках плановой добычи строительного камня, используемого для дорожных и инфраструктурных работ.

Контролируемые подрывы в Челябинской области подобного масштаба проводятся регулярно для того, чтобы обеспечить эффективное и безопасное развитие горнодобывающей промышленности региона.